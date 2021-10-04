WhatsApp'tan ilk açıklama…

En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da sorun yaşanıyor. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar ''500 Server Error'' hatası ile karşılaştı. Whatsapp'tan sonra kullanıcılar Facebook ve Instagram'a da giriş yapamıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Şu ana kadar konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi ancak uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar 'Server Error' sorunu ile karşılaşıyor.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇALIŞMIYOR

WhatsApp'ın yanı sıra popüler sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'da da erişim orunu yaşanıyor. Her iki uygulamanın da hem mobil hem de masaüstü sürümünde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram'ın açılışında 'Bu sayfaya ulaşılamıyor' ifadesi yer alıyor.

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04/10/2021 19:43