WhatsApp'tan kritik Türkiye kararı

WhatsApp'ın tartışma yaratan güncellemesi ile ilgili önemli açıklama geldi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak 2021'de Kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı hatırlatıldı.

"TÜRKİYE'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK"

Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

YENİ SÖZLEŞME TARTIŞMA YARATMIŞTI

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasını boykot kararı almıştı.

Başta Türkiye Cumhurbaşkanlığı olmak üzere artık devlet kurumları da yerli uygulama BiP'e geçmişti. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da WhatsApp'ın yeni gizlilik güncellemesini kabul eden vatandaşları uyarmıştı. Vatandaşların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını belirten Koç "Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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21/05/2021 13:05