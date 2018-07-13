WhatsApp'tan kullanıcılara nefes aldıracak yeni özellik!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

Android beta uygulamasını güncelleyerek 2.18.214 sürümüne yükselten WhatsApp, “Okundu Olarak İşaretle” seçeneğini platforma getirdi.

Söz konusu özellik sayesinde artık bildirim çubuğundan okuduğunuz mesajlar için karşı tarafa mavi tik gönderebileceksiniz.

Başka bir deyişle bu özellik sayesinde üst üste gelen mesajlarda uygulamaya girmeye gerek kalmadan bu butona dokunarak karşı tarafa mesajları okuduğunuzu bildirebileceksiniz.

Beta olarak karşımıza çıkan özelliğin önümüzdeki günlerde Android ve iOS uygulamaları üzerinden tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.