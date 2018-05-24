WhatsApp'tan tepki çeken hata

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde buluna popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının tepkisine neden olan bir hataya imza attı.

WhatsApp bu defa platforma entegre edilen bir özellik ile değil hatası ile gündemde.

Sosyal medya popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki hatayı konuşuyor.

WhatsApp'ta bulunan özellik sayesinde engellediğiniz kullanıcılar, size ne mesaj atabiliyor ne de profil fotoğrafınız, durumunuz gibi bilgileri görüntüleyebiliyor. Ancak gelen güncelleme tüm bu sistemi çökertmiş durumda.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'a gelen son güncelleme, engellenen kullanıcıların kendilerini engelleyen kişilere mesaj atabilmesine sebep oldu. Söz konusu hata kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi.

WhatsApp kullanıcıları bu hataya tepkilerini Twitter ve Facebook gibi platformlarda yayınladıkları mesajlar ile gösterdi.

Hem Android hem de iOS kullanıcılarının bir kısmı şu an hatayı yaşamaya devam ediyor. Söz konusu sorunun kısa süre içinde yeni bir güncelleme ile çözülmesi bekleniyor.