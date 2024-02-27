WhatsApp’tan uzun süreden beri beklenen o özellik geldi!!!

Dünya çapında en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatsApp’tan uzun süreden beri beklenen o özellik ile ilgili güncelleme sonunda geldi. Yeni güncelleme ile birlikte, yüksek kaliteli fotoğraf ve video gönderimi mümkün hale geldi. Konu ile ilgili detaylar işte sizlerle...

Kullanıcı sayısı oldukça fazla olan Whatsapp, gelişen teknoloji ile birlikte kullanıcılarına daha rahat kullanımı hizmeti sunmaya devam ederken, whatsapp kullanıcılarına sevindirecek açıklama geldi.

Dünya çapında en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatsApp’tan uzun süreden beri beklenen yüksek kalitede fotoğraf ve video gönderme seçenekleri, daha kolaylaştı.

Ne zaman aktif olacak?

Yüksek kalitede fotoğraf ve video gönderme seçenekleri kapsamında, medyanın kalitesi için kişisel tercihler doğrultusunda ayarlama yapılarak, isteğe bağlı olarak yüksek kaliteli fotoğraf ve video gönderimi mümkün hale geleceği açıklaması gelmişti. Fakat, bu özelliğin ne zaman aktif hale geleceği ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, Whatsapp’ın fotoğraf ve video orjinal kalitede gönderme konusunda net olmadığı bilgisi yer alırken, yeni özellikle beraber bu konu ile ilgili değişikliğe gidilmesi WhatsApp kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte kullanıcılarına daha rahat kullanımı hizmeti sunan WhatsApp’ın bu konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.