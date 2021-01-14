WhatsApp'tan yeni açıklama (Karar sonrası neler değişecek?)

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı.

9to5Mac’e konuşan yetkili söz konusu adım sonrası nelerin değişeceğini açıkladı.

Facebook ve WhatApp’ın kullanıcıların yazışmalarını okuyamadığının bir kez daha altını çizen sözcü, gelecekte şirketlere Facebook tarafından güvenli hosting hizmetleri sunulacağını belirtti.

Açıklamada “Gelecekte şirketler müşterileriyle WhatsApp üzerinden yazışabilecek, sorulara yanıt verecek, fatura gibi faydalı kayıtları yollayabilecek” ifadelerine yer verildi. Başka bir deyişle şirket tıpkı şirketlerden aldığımız SMS’ler gibi WhatsApp üzerinden çoğu zaman istenmeyen mesajlar almamıza imkan sağlayacak.

WHATSAPP'I NELER BEKLİYOR?

Salı günü konu ile ilgili detaylı bir açıklama yayınlayan KVKK incelemenin başladığını ve incelemeyi yürütecek kurulun, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendireceğini duyurdu. Peki bundan sonra ne olacak? Mevzuata göre, kurul Facebook'tan söz konusu verilerin nerede saklandığı, ne kadar süre ile saklandığı ve kimler ile paylaşıldığı gibi soruların cevabını isteyecek.

Rekabet Kurul ise, açıklamasında 6’ncı ve 9'uncu maddeye vurgu yaptı. 6'ncı maddenin 2'nci fıkrasında "Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır" ifadesine yer veriliyor. 9'uncu maddenin birinci fıkrasında ise "Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz." ifadesi yer alıyor.

Başka bir deyişle WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte etmeye çalıştığı yeni gizlilik sözleşmesi KVKK'nın 6'ncı ve 9'uncu maddeleri ile çelişiyor.

Söz konusu soruşturma neticesinde WhatsApp'ın bu hükmü ihlal ettiği yönünde bir karar çıkarsa şirkete Türkiye’deki yıllık gayri safi gelirinin yüzde 10'unda kadar idarî para cezası verilebilecek. NTV.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, Facebook’un Türkiye’de bir temsilcisi olmadığı için olası bir para cezası verilmesi durumunda bu cezayı ödememe yolunu seçebileceğini belirtti.

FACEBOOK DAHA ÖNCE PARA CEZASINI KABUL ETTİ

Ancak Ergün, KVKK’nın daha önce Facebook hakkında benzer bir soruşturma açtığını ve Facebook’un buradan çıkan karar sonucu kararlaştırılan para cezasını ödediğinin altını çizdi. Başka bir deyişle Facebook Türkiye’de temsilcisi olmamasına rağmen daha önce alınan kararı tanıdı ve kararlaştırılan para cezasını ödedi.

Peki Facebook bu sefer bünyesinde bulunan WhatsApp ile ilgili kararı tanımazsa ne olur?

WHATSAPP'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEBİLİR Mİ?

Ergün’e göre, WhatsApp’ın zorunlu güncellemesi 5651 sayılı kanun ile çelişiyor. Buna göre herhangi bir kullanıcı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunabilir ve mahkeme 24 saat içinde kanun ihlalinden dolayı WhatsApp’a erişim engeli getirebilir.

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14/01/2021 10:39