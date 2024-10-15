WhatsApp'tan yeni güncelleme: Arka planınızı artık kimse göremeyecek

WhatsApp da artık kullanıcılarına görüntülü aramalarda sanal arka plan seçme imkanı sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların evlerinin veya ofislerinin dağınıklığı konusunda endişelenmeden rahatlıkla görüntülü arama yapabilmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, bulanık bir arka plandan, bir kafe ortamına kadar birçok farklı seçenek arasından seçim yapabiliyor.

Eğlenceli Filtrelerle Kendinizi İfade Edin

WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte gelen bir diğer özellik ise görüntüler üzerinde kullanılabilen eğlenceli filtreler. Bu filtreler sayesinde kullanıcılar, görüntülerini siyah beyaz yapabilir, rötuşlayabilir ve daha birçok farklı efekt uygulayabilir.

WhatsApp, bu filtrelerin görüntülü aramaları daha canlı ve keyifli hale getireceğini ve kullanıcıların kendilerini daha güvenli ve rahat hissetmelerini sağlayacağını belirtiyor.

Düşük Işık Koşullarında Daha İyi Görüntü Kalitesi

WhatsApp, düşük ışık koşullarında daha iyi görüntü kalitesi sunmak için yeni seçenekler de ekliyor. Bu sayede, loş ortamlarda yapılan görüntülü aramalarda da daha net görüntüler elde etmek mümkün olacak.

Yeni Özellikler Yakında Kullanıcılarla Buluşacak

WhatsApp, bu yeni özelliklerin "gelecek haftalarda" tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacağını açıkladı. Kullanıcılar, ekranın sağ üst köşesindeki simgeye tıklayarak farklı filtreler ve arka planlar içeren menüyü açabilecekler.