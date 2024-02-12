Whatsapp'tan yeni özellik…

WhatsApp güvenliğinizi sağlamak adına bilinmeyen numaralardan gelen mesajlarda uyarıcı mesajlar gösteriyor. Ayrıca, platform spam iletileriyle başa çıkabilmeniz için kilit ekranında doğrudan yönetim imkanı sunan yeni bir özellik de ekledi.

Artık WhatsApp'ta gelen bir mesajda, özellikle bu tür sohbetler için, Kişilere ekle düğmesinin yanında belirgin bir Engelle düğmesi göreceksiniz. Bu sayede WhatsApp kilit ekranından kişi engelleme işlemi oldukça kolay hale geldi.

WhatsApp'ın kilit ekranından kişi engelleme özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Kilit ekranında WhatsApp mesajının yanındaki oka dokunun.

"Engelle" ve "Yanıtla" seçeneklerini göreceksiniz.

"Engelle" seçeneğine dokunun.

Engellenecek WhatsApp numarasını doğrulayın.

"Kişiyi bildir" seçeneğini seçin ve "Engelle" butonuna dokunun.

Bu sayede, istenmeyen kişiyi engellemek için sohbeti aramak veya bulmak zorunda kalmayacak, WhatsApp'ın yeni özelliği ile bu işlemi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.