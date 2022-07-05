WhatsApp'tan yeni özellik: Çevrimdışı olma imkanı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesaj düzenleme için kolları sıvamıştı. Şirket son olarak WhatsApp Türkiye'de süreli mesajlar özelliğini yayına aldı. Son iddialara göre WhatsApp çevrimiçi gözükme durumunu da değiştirecek. İşte yeni gelen özellikler...

WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor.

Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.

ÇEVRİMİÇİ GÖRÜLME DEĞİŞİYOR

WhatApp'ta mesajların görülme özelliği ve son görülme kapatılabiliyor. Ancak yinede uygulamaya girdiğiniz zaman otomatik bir şekilde çevrimiçi olduğunuzu karşı taraf görebiliyor.

Son yıllarda mahremiyet adımlarını artıran WhatsApp, çevrimiçi özelliğini son görülmeye bağlıyor. Yani isterseniz bunu da kapatabileceksiniz.

WHATSAPP SÜRELİ MESAJLAR

WhatsApp'ın rakiplerinden Signal uzun yıllardır kullanıcılarına süreli mesajlar özelliğini kullandırıyor. Süreli mesajlar, mesajlarınızın sizin seçtiğiniz bir süre sonra silinmesi anlamına geliyor.

WhatsApp yaptığı durum paylaşımıyla Türkiye'de bu özelliğin yayımlandığını duyurdu.

Artık bir kişiyle mesajlarınızın ne kadar süre boyunca kayıtlı kalacağına siz karar vereceksiniz.

Bunun için yapmanız gereken adımlar;

1- Söz konusu kişinin profiline tıklayın

2- Aşağıda Süreli mesajlar seçeneğine gidin

3- WhatsApp'ın belirlediği sürelerden birini seçin.

WhatsApp şimdilik 24 saat, 7 gün ve 90 gün olmak üzere birden fazla süreli mesajlar seçeneği sunuyor.

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05/07/2022 09:59