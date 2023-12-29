White Lotus ve Celsus’tan SOS Çocuk Köyü’ne anlamlı destek

Lefkoşa’da bulunan iki önemli kurum White Lotus Development ve Celsus Business Center & Residence bu yıl, yılbaşı hediyeleri için ayırdıkları bütçeyi, SOS Çocuk Köyü’ne destek olarak 3 SOS çocuğumuzun tüm özel eğitim masraflarını üstlenerek harcamayı kararı aldı.

Bu anlamlı desteği birinci elden iletmek üzere Lefkoşa SOS Çocuk Köyü’ne bir ziyaret gerçekleştiren White Lotus Development ve Celsus Business Center & Residence Direktörleri Çiğdem Nailer ve Erinç Nailer ve Kıbrıs BigChefs Yöneticisi Merve Nailer, SOS Çocuk Köyü’nün misafirperverliğinde karşılanarak yetkililerden köy ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Buluşma sonunda SOS Çocuk köyü bu desteği sembolize eden, çocukların el işi olarak yaptığı hediyeyi takdim etti. White Lotus Direktörü Çiğdem Nailer, ‘’bundan sonraki yıllarda da özel günler için ayırdığımız bütçeyi bu tip bağışlarda kullanma kararı aldık’’ dedi.