Whoopi Goldberg hapşırma taklidiyle annesinin küllerini dağıtmış

68 yaşındaki ABD’li oyuncu, çarşamba günü katıldığı Late Night with Seth Meyers isimli programda, 2010 yılında vefat eden annesini yad etti.

Hikayesine, “Kimse bunu yapmamalı, yapmayın” diye başlayan Goldberg, seyircilerde bir kahkaha tufanına yol açtı.

Ünlü isim, "Annem Disneyland'ı severdi, bu yüzden onu Disneyland'a götürdük. Ben çocukken, Dünya Fuarı buradaydı, Small World'ün tanıtımı vardı ve o Small World'ü severdi." dedi.

Goldberg, annesinin küllerini etrafa yaymak için hapşırma numarası yaptığını itiraf etti. Televizyon kişiliği, külleri "Disneyland yazan çiçeklerin yanına" serpmek için de aynı yöntemi kullandığını ekledi.

Goldberg'in eylemleri uzun süre gizli kalmadı, sunucu Meyers'a "Onlara yaptığımı söyledim. Aslında, tehlikeli bir şey yapmadığımdan emin olmak istedim çünkü aklıma gelmemişti." dedi.

Ancak 2007'de bir Disneyland yetkilisi, Los Angeles Times'a, bu tarz taleplere cevabın "her zaman hayır" olduğunu, aileler izin istediğinde bile kabul etmediklerini söylemişti.