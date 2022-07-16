Wi-Fi ve Bluetooth’u kapatmak, radyasyon miktarını azaltır mı?

Wifi ve Bluetooth’u kapatmanın radyasyona maruz kalmayı azaltmada size büyük ölçüde yardımcı olup olmayacağının cevabı o kadar basit değil. Bu ikisini kapatır ve aramalar ve internet için hücresel şebekeyi kullanmaya devam ederseniz, yine de önemli miktarda radyasyona maruz kalırsınız.

Ayrıca kulaklık veya akıllı bant gibi Bluetooth cihazları giyilebilir cihazlar olduğu için bu direkt temas ile kendinizi daha fazla riske atmış olursunuz.

Son olarak, hücresel veri ve Wifi arasında seçim yapmak gerekirse, Wifi sinyallerinin SAR değeri açısından yoğunluğu çok daha az olduğundan, Wifi’yi seçmek kesinlikle daha iyidir

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16/07/2022 14:58