WikiLeaks'in kurucusu Assange, ABD'ye iade kararına itiraz etti

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01/07/2022

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WikiLeaks'in kurucusu Assange, ABD'ye iade kararına itiraz etti

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade kararının ardından Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulundu.

Assange'ın avukatlarından Gareth Peirce, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, 17 Haziran'da Assange'ın ABD'ye iade kararını imzalamasının ardından bugün başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye iki temyiz başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Temyiz başvurularına ilişkin detay paylaşılmadı.

Mahkemenin, temyiz duruşması için onay vermesi gerekiyor ancak davanın sonuçlanmasının aylar sürebileceği öngörülüyor.

01/07/2022 21:07
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TAGS: WikiLeaks’in kurucusu Assange, ABD’ye iade kararına itiraz etti
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