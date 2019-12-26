Wikipedia kurucusundan Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz
26/12/2019
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Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yeniden hoşgeldin Türkiye' ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişiminin engellenmesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin kararının ardından Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Twitter hesabından hoşgeldin mesajı paylaştı.
'Yeniden hoşgeldin Türkiye' yazan Wales, "Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişime engellenmesinin mutlaka kaldırılması gerektiğine hükmetti. Türkiye halkına yeniden Wikipedia'ya hoşgeldiniz diyorum!" mesajı paylaştı.