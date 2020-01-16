Wikipedia Türkiye'de erişime açıldı
16/01/2020
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Türkiye’de Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Wikipedia Türkiye'de dün saat 22.30 itibarıyla erişime açıldı. Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderildi. Wikipedia’ya 29 Nisan 2017'den beri Türkiye'den erişilemiyordu.
Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.
Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Karar BTK'ya gönderildi.
BTK de yerel mahkemenin kararı sonrasında internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engeli kaldırıldı.