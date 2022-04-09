Will Smith, 10 Yıl Oscar’dan men edildi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Oscar Ödül Töreninde, ünlü oyuncu Will Smith‘in sunucu Chris Rock’a doğru yürüyerek bir anda tokat atması gündeme bomba gibi oturmuştu. Yaşanan olay birçok insanı ikiye ayırmış olsada hangi tarafın haklı olduğu konusunda kimse emin değil.

Yaşanan bu olay oldukça ani ve bir anda gerçekleşti ki, Chris Rock’ın yumuşak tepkisi ilk başta kurgu olduğunu düşündürmüştü. Ancak yaşanan olay kurgu değil ve gerçek. Törenin akabinde Will Smith’in özür dilemesi ve Akademi üyeliğinden istifa etmesi ise yeterli olmadı.

Dün açıklanan açıklamaya göre, Akademi yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı. Ne yazık ki Akademi tarafından alınan karara bağlı olarak Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar Ödül Töreni’nden men edildi

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09/04/2022 18:58