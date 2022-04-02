Will Smith Akademi'den istifa etti

Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlamasıyla gündeme oturan Will Smith ile ilgili yeni bir gelişme var. Ünlü oyuncu, Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.

Gelişmeyi ABD merkezli Variety dergisi duyurdu. Will Smith, yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" dedi.

Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etti.

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02/04/2022 09:31