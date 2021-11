Will Smith dünyanın en yüksek binası Burc Halife'ye tırmandı

Ünlü aktör Will Smith’in başı, pandemide aldığı kilolarla dertte. Hollywood yıldızı "hayatındaki en düzgün fiziğe ulaşma" kararını açıklayarak bu macerasını YouTube kanalında sergilemeye başladı. Smith, kilo verme serüvenini 6 bölümlük senaryosuz bir dizi haline getiriyor.

Ünlü aktör, YouTube kanalında yayınladığı Best Shape of My Life serisi için en son büyük cesaret gerektiren bir eyleme imza attı. 53 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dünyanın en yüksek binası olan Dubai’deki Burc Halife’ye tırmandı.

Smith, video serisinin My Secret Shame adlı ikinci bölümünde, kilo verme ve kitap yazmaya hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç ​​yaptıktan sonra zirveye çıkmayı misyon edinmişti.

Smith sonunda amacına ulaştı ve 828 metre yüksekliğe sahip, 160 katlı binanın tepesinde gülümseyerek poz verdi.

Los Angeles’tan Dubai’ye uçan ünlü aktör, “Dubai benim kişiliğimi forma sokuyor. Sadece dünyayı nasıl gördüğümü, hayatı nasıl gördüğümü anlatıyor. 'Bir bina inşa edecekseniz, Burc Halife'yi yapmaya çalışmaz mısınız?' mesajını paylaştı.

Bir tırmanma takımına bağlı olan ve başında miğferi bulunan ünlü aktör, kuleye girmek için bir merdiveni tırmandı. Ve Smith, kendi deyimiyle “bir insanın dünya üzerinde insan yapımı bir yapıda olabileceği en yüksek bireysel nokta”ya ulaştı. Smith’in drone ile çekilen görüntüsüne, gülümseyen yüz ifadesi yansıdı.

Mayıs ayında Smith’in Instagram’da yayınladığı fotoğrafı, hayranları arasında şok etkisi yaratmıştı. Smith, hayatında sahip olduğu en kötü vücut şeşkliyle hayranlarının karşısına çıkmış ve zayıflama sözü vermişti.

Smith, mayıs ayından bu yanan zayıflamak için yaptıklarını YouTube kanalında yayınlıyor.

09/11/2021 15:44