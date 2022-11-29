Will Smith Oscar tokatı hakkında!

Geçtiğimiz Oscar Ödülleri'nde sunucu Chris Rock'a tokat atarak uzun süre konuşulan Will Smith, başrolünde yer aldığı Emancipation filmi hakkında konuşmak için ünlü sunucu Trevor Noah’nın programına konuk oldu.

Antoine Fuqua’nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin, Oscar yarışında güçlü bir aday olduğu konuşulurken Smith’in tokat hadisesi yeniden gündeme gelmişti. Oyuncu, insanların filmi izleyip izlememe konusunda kararsız kalmasını anlayışla karşıladığını ama filme emek veren çalışanların kendisi yüzünden cezalandırılmamasını umduğunu söylemişti.

"TÜM KONTROLÜMÜ KAYBETTİM"

Oscar gecesiyle ilgili konuşan oyuncu, “Tahmin edebileceğin gibi korkunçtu. Tüm kontrolümü kaybettim. O gece bir şeyler yaşıyordum. Bu tabii ki davranışımı haklı çıkarmıyor. Aklımda birçok şey vardı. Attığım tokat, babasının annesini dövmesini izleyen küçük bir çocuk gibiydi. Böyle biri olmak istemem” dedi.

"İÇİMDE TUTTUĞUM ÖFKE ORTAYA ÇIKMIŞTI"

Aynı gece King Richard filmindeki rolüyle Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan 54 yaşındaki oyuncu, tokatın ardından nasıl hissettiğini “Tamamen bitmiştim. Uzun zamandır içimde tuttuğum öfke birden ortaya çıkmıştı. 9 yaşındaki yeğenim o gece eve geldiğimde ‘O adama neden vurdun?’ diye sordu. Ah bunu neden söyledin şimdi? dedim kendime" diyerek açıkladı.

Smith “Eğer bu olaydan ne öğrendiğimi soracak olursan, birbirimize karşı hep nazik olmamız gerektiğini söylerdim” dedi.

AKADEMİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Smith’in attığı tokat nedeniyle Akademi’nin prestiji sarsılmıştı. Smith "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" diyerek Akademi’den istifa etmişti. Smith ayrıca 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.

OSCAR'A ADAY OLMALI MI?

Bazı kaynaklara göre, Akademi üyeleri Smith’in aralık ayında izleyiciyle buluşacak olan filmini, tokat hadisesi nedeniyle Oscar için nitelikli bulmuyor.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre bazı üyelerin “Smith için oy verir miyim? Asla” dediği biliniyor. Kimi üyeler ise bu talihsiz olaydan bir sene sonra oyuncunun Oscar adaylığı kazanmasını “utanç verici” buluyor.

ADAY OLSA BİLE...

Oyuncunun başrolünde yer aldığı Emancipation, Oscar'da herhangi bir dalda adaylık kazansa bile Smith Akademi'den men edildiği için törene bizzat katılamayacak.

ŞÖHRETİ SARSILDI

Yapılan araştırmalar Will Smith'in itibarının Oscar'daki tokat nedeniyle zedelendiğini ortaya koydu. Ünlülerin sektördeki konum ve saygınlığını ölçen Q Score’dan elde edilen veriler, yaşanan hadisenin ardından 5 ay geçmesine rağmen Smith’in şöhretinin sarsıldığını ortaya koydu.

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29/11/2022 09:13