Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan olay konuşuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı.

King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı.

Sahnedeki hareketin mizansen olup olmadığı tartışıldı.

Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.



Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi.

En iyi Belgesel ödülünü sunmak için sahneye çıkan Chris Rock yaşanan olay sonrası kendisine verilen görevi tamamladı.

En büyük tartışma ise olayın mizansen olup olmadığı yönündeydi.

Salonda bulunan Vanity Fair yöneticilerinden biri tokatın planlanmadığını açıkladı.

Tokatın ardından yayıncı kuruluşun sesi kesmesi de bunun beklenmedik bir olay olduğuna işaret ediyor.

Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı.

Will Smith'in kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünün Akademi tarafından kendisinden geri istenilebileceği konuşulanlar arasında.

Gecede konuklar arasında bulunan ünlü yönetmen Judd Apatow, olayla ilgili attığı Twit'te "Onu öldürebilirdi" açıklamasında bulundu. Oyuncunun tüm kontrolünü kaybettiğini belirten Apatow, paylaşımında "Aklını kaçırdı" yorumunu yaptı.

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28/03/2022 10:32