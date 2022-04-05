Oscar'da eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock’ın sözleri üzerine sahneye çıkarak Rock’a tokat atan Will Smith'in projeleri iptal ediliyor.

Smith’in rol aldığı “Fast and Loose” ve “Bad Boys 4” isimli yapımlar askıya alındı.

Netflix ve Sony’nin yapımcılığını üstlendiği bu projelerde Smith’in başrolü üstlendiği belirtildi.

Fast and Loose projesinin askıya alındığı belirtilirken, projenin kasten yavaşlatıldığı aktarıldı.

Smith’in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için Netflix ve Apple+’ın açık artırma yarışından da vazgeçtiği açıklandı.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2022 10:25