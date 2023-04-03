Will Smith'in tokadı yapay zekayla Chris Rock'ın gözünden canlandırıldı

Geçen yılki Oscar Ödülleri gecesinde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat, yapay zeka sayesinde ünlü komedyenin gözünden canlandırıldı.



Yapay zeka sektöründen verdiği haberlerle bilinen Barsee adlı Twitter kullanıcısı, yazılı komutlardan görseller üreten yapay zeka aracı Midjourney'de oluşturduğu görüntüleri paylaştı.

Independent'in aktardığına göre, Barsee, paylaştığı ilk tweet'te "Bakış açısı: Az önce Oscar'da Will Smith'in eşi hakkında ileri geri konuştun (büyük hata)" diye yazdı.

Sosyal medyada çok kez paylaşılan görseller, bazı kullanıcıları korkuttu. Twitter'da "Pardon ama bu yapay zeka olayı beni korkutmaya başladı" ve "Bu beni fazlasıyla rahatsız etti" gibi yorumlar yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı da "Deepfake çağı geldi" dedi.

OSCAR'DA TOKAT SKANDALI

Rock, 2022 Oscar Ödül Töreni'nde saçkıran hastalığı sebebiyle saçlarını kazıtan Jada Pinett Smith'e G.I. Jane benzetmesi yapmıştı. Will Smith ise esprinin ardından sahneye yürüyerek komedyene tokat atmış, yerine döndükten sonra da sert sözler sarf etmiş ve "Eşimin adını ağzına alma bir daha" diye bağırmıştı.

Törenin ilerleyen saatlerinde En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı alan Smith, davranışı nedeniyle Akademi'den ve diğer oyuncuların kendisini affetmesini istemişti.

"WILL SMITH YALAN SÖYLÜYOR"

Ünlü oyuncu temmuzda paylaştığı videodaysa Rock'tan özür dilemişti. Smith, başarılı komedyeni aradığını da ifade etmişti.



Ancak Rock'ın kardeşi Tony Rock, YouTube'da yayımlanan bir programda bu iddiayı reddetti:



"Bu doğru değil, bu doğru değil. Sanırım iki gün sonra 'Chris'e ulaştım ve o benimle konuşmak istemedi' dedi. Ama bu doğru değil."

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03/04/2023 14:50