Will Smith’in tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu!

2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu.

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"

Komedyen Chris Rock'a, eşi Jada Pinkett Smith'in 'alopesi' hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de sahneye doğru; "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmış ve Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarlamıştı.

53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" demişti. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekmişti.

OSCAR ÖDÜLÜ GERİ ALINIR MI?

'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Will Smith'in ödülün geri alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında konuşan Yunus Emre Erdölen, "Akademi şiddeti kınayan bir tweet attı, ama Will Smith'i kınamadı. Bir kesim şiddetin karşısında dururken, bir kısım da Smith'i destekledi. 'Ödül geri alınsın' talepleri var ancak bu tek ses değil. O nedenle olur mu bilemiyorum" demişti.

"SINIRI AŞTIM VE HATALIYDIM"

Tüm bu yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmış ve "Şiddet her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada’nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

JADA, EŞİNE DESTEK OLDU

Eşinin ardından Jada Pinkett Smith'ten de konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı. Ünlü isim, “Bu bir iyileşme mevsimi ve ben de bunun için buradayım” diyerek Will Smith'e desteğini göstermişti.ROCK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tokat skandalıyla gündeme gelen Chris Rock ise ilk kez konuştu. Ünlü komedyen, önceki gün Boston’da gösteri yapacağı salona giriş yaparken korumalarıyla objektiflere yansıdı.

Variety’nin aktardığına göre; 57 yaşındaki Rock, gösteri başında tokat olayı hakkında seyircisine “Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım” diye konuştu.

AKADEMİ: SMITH SEREMONİYİ TERK ETMEYİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan Akademi tarafından yapılan açıklamada, “Smith, seremoniyi terk etmeyi kabul etmedi. Fakat biz de bu duruma daha farklı yaklaşabileceğimizi fark ettik. Akademi yönetim kurulu aktör hakkında disiplin prosedürünü başlattı” denildi. Smith hakkındaki kararın 18 Nisan'da verilmesi bekleniyor.

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31/03/2022 16:18