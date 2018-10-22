Willa kasırgası saatte 249 km hızla Meksika'ya yaklaşıyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün hızının en şiddetli seviye olan Kategori 5'e ulaşması beklenen Willa kasırgasının yarından itibaren Meksika'nın güneybatı ve orta batı sahillerinde etkili olacağı belirtildi.



Açıklamada, kasırganın yol açacağı dalga, yağış ve rüzgarların sahillerde hayati tehlikeye neden olabileceği uyarısında bulunuldu.



Meksika hükümeti batı sahilindeki San Blas ve Mazatlan arasındaki kıyı bölgesi için kasırga uyarısı yayımladı. Ayrıca San Blas'ın güneyi ile Mazatlan'ın kuzeyindeki bazı yerleşimlerde de tropik fırtına uyarısı yapıldı.



Saatteki hızı 249 kilometreye ulaşan Willa kasırgasının halen Meksika'nın batısındaki Cabo Corrientes Yarımadası'nın 315 kilometre güneybatısından sahile doğru ilerlediği belirtildi.