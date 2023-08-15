Willian Arao, Yunanistan yolcusu

Fenerbahçe'de bir yandan yeni transferler takıma katılırken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao ile ipler kopuyor.

Brezilyalı futbolcu futbol hayatını Avrupa’da sürdürmek adına Panathinaikos'un teklifine sıcak bakıyor.

Kulüpler arasında bir sorun görünmüyor. Transferi 2,5 - 3 milyon euro bandında neticelendirmek adına görüşmeler sürüyor.