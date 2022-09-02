Willian, Premier Lig'e geri döndü

Premier Lig ekibi Fulham, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian'ı renklerine bağladı.

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02/09/2022
NTV spor

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Willian, Premier Lig'e geri döndü

Fulham Kulübü, Corinthians'tan ayrılan 34 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Willian, Avrupa'da Shakhtar Donetsk, Anzhi, Chelsea ve Arsenal formaları giydikten sonra geçen yıl futbola başladığı Corinthians'a dönmüştü.

Corinthians'tan geçen ay ayrılan Willian, takımıyla 45 maçta bir gol, 6 asist üretti.

Ayrıca Fulham, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından Fransız sol bek Layvin Kurzawa'yı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

02/09/2022 10:12
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TAGS: spor, futbol
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