Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, yeni ismini açıkladı

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle şöhret olan Wilma Elles önceki akşam sunuculuğunu yaptığı bir ödül töreninde adını değiştirdiğini söyledi.

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21/08/2024

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Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, yeni ismini açıkladı

2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde oynamak için Türkiye'ye gelen Alman oyuncu Wilma Elles sonrasında kariyerine ülkemizde devam etmişti.

Elles önceki akşam 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde sunucu olarak görev yaptı. Çocukları Milat, Melodi, Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik de Wilma Elles'i yalnız bırakmadı.

Ödül töreni sonrası Elles ailesi ile fotoğraf çektirirken Mücella adını aldığını söyledi.

Wilma Elles "Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Aile üyelerimin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

21/08/2024 10:28
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TAGS: Wilma Elles, Türk vatandaşı
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