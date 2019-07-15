Windows 10'da 'şifresiz' dönem

ABD merkezli teknoloji devi Microsft, Windows 10'da şifresiz oturum açma peşinde

Şirketin Windows 10 Insider Önizleme sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, Windows'a parolasız oturum açma yeteneği kazandırıyor.

Söz konusu özelliği kullanabilmek için ise öncelikle Ayarlar > Hesaplar > Oturum Açma seçeneklerini izlemesi gereken kullanıcılar, sonrasında 'Cihazınızı parolasız yapın' seçeneğini işaretlemesi yeterli.

Parolasız oturum açma özelliğinin aktif olmasıyla birlikte Microsoft hesapları parmak izi algılama, PIN kodu ve Windows Hello kapsamında yüz tanıma uygulamasına otomatik geçiş yapacak.

Test sürecinin sona ermesiyle birlikte yeni özelliğin ilerleyen haftalarda tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.