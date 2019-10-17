Windows 10'un hesap makinesinde artık trigonometri ve fonksiyon da olacak

Microsoft yayınladığı son güncellemeyle Windows 10'daki hesap makinesi uygulamasına iki yeni özellik getirdi.

Matematiksel hesapların daha detaylı ve kolay yapılabilmesi için trigonometri ve fonksiyon desteği getirilen hesap makinesi uygulaması, adeta üniversite sınavına giren bir öğrenciye sınavı kazandıracak kadar geliştirildi.

Trigonometri ve fonksiyon Microsoft'un 19H2 koduna sahip güncellemesinin geldiği sistemler, yepyeni bir özellikle karşılaşacak. Bu güncellemeyi alan bilgisayarlardaki hesap makineleri, trigonometri ve fonksiyon desteği sunacak.

Matematiksel hesapların daha gelişkin ve kolay yapılabileceği hesap makinesi uygulaması Kasım ayındaki güncellemeyle beraber herkese sunulacak.

Sinüs, kosinüs...

Hesap makinesinin bilimsel modunda trigonometri ve fonksiyon hesaplamaları için yeni bir menü olacak. Sin, cos, cot, tan ve sec gibi seçeneklerin olacağı trigonometri menüsünde tüm hesaplamalar kolayca yapılacak. Fonksiyonda ise altı farklı seçenek olacak.

17/10/2019 14:48