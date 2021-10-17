Windows 11'de yazıcıları etkileyen yeni bir sorun bulundu

Windows 11'in en son yayınlanan güncellemesi ile beraber birçok yazıcı modelinde sorunlar ortaya çıktığını söyleniyor.

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17/10/2021

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Windows 11'de yazıcıları etkileyen yeni bir sorun bulundu

Bilgisayar için elektronik ürünler satan Japon firması Brother, Windows 11 için paylaşılan yeni güncellemenin USB bağlantısına sahip yazıcılarda sorunlar oluşturduğunu söyledi.

Güncellemeyle yazıcı ayarlarının değiştirilmediğini ve birden çok yazıcıya bağlanma konusunda sorunlar olduğunu söyleyen şirket, güncellemenin 92 yazıcı modelini etkilediğini bildirdi. Ayrıca yazdırmaya yardımcı programlar ile yazıcılar arasında iletişim sorunları yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Sorun, Microsoft tarafından henüz onaylanmadı. Yeni bir güncelleme ile sorunun çözülmesi bekleniyor.

17/10/2021 16:59
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TAGS: Windows 11’de yazıcıları etkileyen yeni bir sorun bulundu, haberkibris,
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