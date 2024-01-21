Winston Churchill’in takma dişleri müzayedede

1965’de ölen İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in takma dişleri satışa çıkarılıyor.

Dişlerin, 6 Şubat’ta Cotswold şirketi tarafından düzenlenecek müzayedede 8 bin sterline (307 bin TL) satılması bekleniyor.

Kısmi altın kaplama olan dişler, siyasetçinin doğal peltekliğini koruyacak şekilde tasarlanmış. Kendi dişlerini 20’li yaşlarında kaybetmeye başlayan Churchill, yanında her zaman iki çift takma diş taşıyormuş.