WNBA'de şampiyon Las Vegas Aces

Aces'ta Chelsea Gray 20 sayı ve 6 asistle öne çıkan oyuncu olurken; Riquna Williams 17, Kelsey Plum 15, A'Ja Wilson ise 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi Connecticut'ta Courney Williams'ın 17, Jonquel Jones'un 13 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Daha önce iki kez final oynayan ancak mutlu sona ulaşma başarısı gösteremeyen Aces, böylelikle tarihinin ilk şampiyonluğuna erişmiş oldu. Aces'ta Chelsea Gray final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Gray, Play-off'lar boyunca 18.3 sayı ortalaması tutturmuştu.

Uzun yıllar NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'te Gregg Popovich'in yardımcılığını yapan ve bu sezonun başında takımın başına geçen Becky Hammon ise koç olarak ilk sezonunda ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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20/09/2022 08:51