Wolanski, giydiği mayo sayesinde sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18. dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin sahaya neden indiği ortaya çıktı. Wolanski, bu sayede sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı.

Şampiyonlar Ligi Finali'nde birden sahaya dalan 22 yaşındaki cinsel içerikli film yıldızının sahaya girme nedeni ortaya çıktı.

4 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI

Üzerinde cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalan Wolanski , apar topar dışarı çıkarılmıştı. Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyor. Bu rakamın ardında yatan şok gerçek ise, bu web sitesinin sahibinin sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy olmasıydı.

ÜYE SAYISI 32 MİLYONA ÇIKTI

Eski bir cinsel içerikli film yıldızı olan Vitaly'nin eylemden önce sitesinde 10 milyon üye bulunuyordu. Sevgilisinin katkısıyla bu sayı 32 milyona çıktı.

SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

Öte yandan Kinsey Wolanski'nin yaptığı paylaşımlardan sık sık Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Wolanski, birçok kere Nevşehir Kapadokya'ya gelerek bol bol fotoğraf çektirmiş.