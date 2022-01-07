Wolf Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Wolf Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülke kıyılarına 1000 kilometre uzaklıkta bulunan Galapagos'taki Isabela Adası'nda yer alan Wolf Yanardağı, gökyüzüne 3 bin 793 metre lav ve kül püskürttü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanardağın yerleşim yeri için tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Galapagos Milli Parkı Müdürlüğü ise Wolf Yanardağı'ndan çıkan lavların takip edildiği belirtti.

Müdürlüğün açıklamasında, Galapagos Adaları'nda bulunan yanardağların sürekli oluşum halinde olduğu kaydedildi.

Pasifik Okyanusunda yer alan Galapagos Adaları, dünyada birçok eşsiz türün yaşadığı zengin kara ve deniz biyolojik çeşitliliği sayesinde 1978 yılında UNESCO tarafından Doğal Dünya Mirası Listesine alınmıştı.

Volkanik adalardan oluşan Galapagos'taki bazı yanardağlarda zaman zaman sismik hareketler ve patlamalar yaşanıyor. Bu bölgedeki en son volkanik patlamanın Mayıs 2015'te olduğu biliniyor.

Deniz seviyesinden 1707 metre yükseklikte yer alan Wolf Yanardağı, Sierra Negra, Cerro Azul, Alcedo ve Darwin ile birlikte Isabela Adası'ndaki beş aktif yanardağın en büyüğü olarak biliniyor.

Isabela Adası, dünyada eşsiz bir tür olan pembe ve sarı iguanalar ile dev kaplumbağaları barındırıyor.

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07/01/2022 21:05