Wolverhampton oynadı, Leicester City fark attı: 0-4

Premier Lig'in 12. haftasında Wolverhampton, Molineux'de Leicester City'yi konuk etti.

Zorlu mücadelede Wolverhampton birçok istatistikte öne çıktı. Ev sahibi %61 topla oynarken 5'i isabetli 21 şut attı. Ancak buna rağmen gol bulamadılar.

Leicester City ise topla daha az oynadığı maçta rakip kaleye gönderdiği 4 isabetli şutta da golü buldu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Leicester City'nin golleri Youri Tielemans, Harvey Barnes, James Maddison ve Jamie Vardy'den geldi.

Jamie Vardy, Premier Lig tarihine geçti

Leicester'ın 35 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy, Wolves deplasmanında kaydettiği golle Premier Lig tarihine geçti.

Vardy, Premier Lig'de 30 yaşından sonra 100 gol bulan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

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24/10/2022 12:22