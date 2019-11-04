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World Travel Market’te Kuzey Kıbrıs standına büyük ilgi

Kuzey Kıbrıs, Londra’da World Travel Market 2019 Turizm Fuarı’nda temsil ediliyor.

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04/11/2019

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World Travel Market’te Kuzey Kıbrıs standına büyük ilgi

Kuzey Kıbrıs, Londra’da 4-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen World Travel Market 2019 Turizm Fuarı’nda temsil ediliyor.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in yarın katılacağı fuarda Kuzey Kıbrıs standı yabancı tur operatörleri tarafından ilgiyle gezildi. Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market (WTM), Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırlıyor.

World Travel Market 2019 Turizm Fuarına bu yıl yaklaşık olarak 181 ülkeden 4,600 firma katılıyor. 3 gün boyunca devam edecek olan fuarın 52 bin turizm profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi beklenmekte

04/11/2019 15:46
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