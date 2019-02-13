World War Z 16 Nisan'da geliyor!

World War Z'nin çıkış tarihi Focus Home Interactive tarafından sonunda paylaşıldı.

Yayıncı Focus Home Interactive ve geliştirici Saber Interactive World War Z'nin 16 Nisan'da PlayStation 4, Xbox One ve Epic Games Store üzerinden PC için çıkış yapacağını duyurdu.

Oyun Epic Games Store'da 139,00 TL'den ön siparişe açıldı. Ön sipariş bonusu ise Lobo silah paketi (içeriği yukarıdaki görselde yer alan silahlar). Oyun PlayStation Store'da 21 Şubat'ta Xbox Store'da 13 Şubat'ta ön siparişe açılacak.

World War Z akın akın, vahşice saldıran zombi güruhlarına karşı, soluk soluğa oynanan, dört oyunculu co-op üçüncü şahıs nişancı oyunu.

Paramount Pictures'ın aynı adlı filminden esinlenen, hızlı bir oynayışa odaklı World War Z'de dünyanın dört yanından yeni karakter ve hikayeler ile dehşet, gerilim ve heyecan yüklü, özel olarak modern PC'ler için geliştirilmiş görevler sunuluyor.

Yayınlanan çıkış videosuna yukarıdaki tarayıcıdan ulaşabilirsiniz.