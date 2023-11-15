Wout Weghorst için yeniden Süper Lig iddiası

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'u transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılılar, bonservisi Burnley'de bulunan ve Hoffenheim'da kiralık oynayan Weghorst'u satın olmak istiyor.

İngiliz kulübü tarafından sürekli başka takımlara kiralanan Hollandalı santrforun, kendisini bonservisiyle almak istediği için Galatasaray'a son derece sıcak baktığı ileri sürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk'un da 31 yaşındaki futbolcunun hem çift forvet oynama planına uygun olması hem de forvet arkasında görev yapabilecek özelliklere sahip olması nedeniyle bu transferi istediği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların Bakambu ya da Mertens ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanını açmayı ve Weghorst'u kadrosuna katmayı planladığı öner sürüldü.

Hollandalı yıldızın kulübü Burnley ile bu hafta içinde temasa geçilmesi bekleniyor.