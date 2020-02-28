WOYZECK oyunu iptal edildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yaptığı duyuruda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen WOYZECK oyununun, bu akşam saat 20:00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösteriminin, İdlib’deki saldırıda 33 askerin şehit olması ve bugün sabah saatlerinde Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan üzücü yangından dolayı meydana gelen can kayıpları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlık duyurusunda ‘Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Tüm milletimizin ve Türkiye’mizin başı sağolsun.’ denildi.

(BRT/MAIL)

28/02/2020 16:09