WRC'nin 7. ayağında kazanan Kalle Rovanpera

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Estonya'da düzenlenen 7. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

Tartu kentinde 24 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 54 dakika 29 saniyede tamamlayan 21 yaşındaki sürücü, sezonun beşinci birinciliğine ulaşarak pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü.

Rovanpera'nın takım arkadaşı Gallerli Elfyn Rhys Evans, 1 dakika 9 salise farkla ikinci, Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak ise liderin 1 dakika 55 saniye 7 salise gerisinde üçüncü oldu.

Kalle Rovanpera, puanını 175'e çıkararak pilotlar klasmanında açık ara liderliğini sürdürürken, organizasyon tarihinin en genç şampiyonluğa ulaşacak pilotu rekoruna bir adım daha yaklaştı. Fin sürücüyü, 92 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ve 79 puanla Evans izledi.

WRC'nin 8. ayağı, 4-7 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

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18/07/2022 09:24