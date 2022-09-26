WTA'de şampiyonlar belli oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen WTA 500 turnuvası Pan Pasifik Açık'ın tekler finalinde, Çinli Qinwen Zheng ile Rus Samsonova karşılaştı.

Dünya sıralamasının 30. basamağında yer alan Samsonova, 2 saat 6 dakika süren mücadelede rakibini 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek kariyerinin dördüncü WTA şampiyonluğuna ulaştı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de oynanan WTA 250 organizasyonu Kore Açık'ın tekler finalinde ise 2 numaralı seribaşı Rus Alexandrova, 1 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti ve kariyerindeki üçüncü turnuva zaferini kazandı.

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26/09/2022 09:53