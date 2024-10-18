WTF Taekwondo Şampiyonası yapıldı

3 gün sürecek 3 uluslararası organizasyon Girne Taekwondo Merkezi’nde başladı

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18/10/2024

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WTF Taekwondo Şampiyonası yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde düzenlenen WTF Taekvondo Şampiyonası  başladı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde bugün (CUMA) gerçekleştirilen müsabakalarda  Türkiye, Rusya, İran , Bulgaristan ve KKTC’den sporcular mücadele etti.

Müsabakalar GTF Başkan yardımıcı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen yaptığı açılış konuşmasından sonra başladı .

Kanada’dan GTF Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park  Federasyon Sekreteri Koreli Sun Hee Lightbody’nin de  izlediği  WTF  Olimpik Sistemde  yapılan müsabakalarda büyük çekilşmeler yaşandı.

Üç uluslararası etkinliğin bir arada yapılacağı organizasyonda yarın (Cumartesi) saat 10.00 da  GTF  Siyah Kuşak Müsabakaları Gerçekleştirilecek.

 

Bugün yapılan WTF müsabakaları sıralaması

 

WTF Bayan 1. Kategori

1.Aroşa Anori (KKTC)

2.Melis Mina Kızıltaş (KKTC)

 

WTF Bayan 2. Kategori

1.İnci Demir(KKTC)

2.Melisa Türkmen(KKTC)

 

WTF Bayan 3. Kategori

1.Daria Shyusherska (KKTC)

2.Hira Kürekçi(KKTC)

 

WTF Bayan 4. Kategori

1.Zaliha Arpacıoğlu(KKTC)

2.Beyza Nur Sütçü(TC)

3.Zeynep Kürekçi(KKTC)

 

WTF Erkek Müsabaka 1. Kategori

1.Şakir Atınç Yağızsoy(KKTC)

2.Mustafa Kemal Çağlar(KKTC)

 

WTF Erkek Müsabaka 2. Kategori

1.Hamid Reza Naderloo(İRAN)

2.Pooya Moghanipoor(İRAN)

 

WTF Erkek Müsabaka 3. Kategori

1.Amirali Hasanipour(İRAN)

2.Berat Sütçü(TC)

 

WTF Erkek Müsabaka 4. Kategori

1.Parham Mohammadoad Ehborjloo(İRAN)

2.Amirali Khiyabanoskoei(İRAN)

3.Sajad Khazaeli(İRAN)

18/10/2024 15:39
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TAGS: Taekwondo Şampiyonası
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