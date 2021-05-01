Koronavirüs salgınının çıkış noktası Wuhan bir ışık gösterisine ev sahipliği yaptı. Gösteride farklı aydınlatma ve ışık teknikleri kullanıldı.

Çin'in Wuhan kenti 5 gün sürecek resmi tatile, ışık gösterisiyle girdi.

Gösteride kentin tarihi merkezleri özel tekniklerle aydınlatıldı.

Kenti ikiye ayıran Yangtze nehri üzerindeki köprüler de aydınlatma malzemeleriyle süslendi. Nehrin iki yakasındaki gökdelenler de aydınlatıldı.

Wuhan normale döndü

Dünya Wuhan ismini koronavirüs salgınıyla duymuştu.

76 gün tam karantinada kalan şehirde hayat uzun süredir normale dönmüş durumda.

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01/05/2021 16:18