Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin’de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi

Çin'den dünyayı kızdıracak skandal bir adım daha atıldı. Corona virüsü salgının sıfır noktasında bulunan Wuhan kentinde yer alan ve Covid-19'un insan eliyle üretildiği yer olduğu iddia edilen Wuhan Viroloji Enstitüsü ülkenin en yüksek bilim ödülü olan 2021 Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü’ne aday gösterildi. Enstitünün en iyi bilim adamlarından olan “yarasa kadın” lakaplı Shi Zhengli de komiteden özel bir mansiyon aldı.

“TEKNOLOJİ PLATFORMU KURDU”

Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, “Araştırma grubu toplu olarak Covid-19’un etiyolojisine ilişkin en kapsamlı ve sistematik tanımlama araştırmasını tamamladı ve projenin sonuçları Covid-19 virüsünün kökeni, epidemiyolojisi ve patojenik mekanizmasının yanı sıra ilaç ve aşıların araştırılması ve geliştirilmesi üzerine takip araştırması için teknoloji platformu kurdu” denildi.

Akademi ayrıca, Enstitünün çalışmalarının ülkedeki pandemiyi önleme ve kontrol etmede kritik olduğunu vurgulayarak, “Salgın önleme ve kontrol için önemli bilimsel ve teknolojik destek sağladı” ifadelerini kullandı.

DSÖ, WUHAN'A EKİP GÖNDERMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19’un kökenleri araştırmak üzere Wuhan kentine bilim adamlarından oluşan bir heyet göndermişti. Ekip, virüsün “muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığını ve bir laboratuvar sızıntısının olası olmadığını” ifade etmişti.

ABD, COVİD-19'UN KÖKENİNİ ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, ABD istihbarat kuruluşlarına talimat vererek, Covid-19’un kökeninin araştırılması ve raporun 90 gün içinde hazırlanmasını istemişti. Biden aynı zamanda virüsün Çin’de bir laboratuvar kazası olarak geliştiği ihtimalinin de değerlendirilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD ayrıca, Çin’i salgının kökenlerine ilişkin uluslararası araştırmalarla işbirliği yapmaya çağırmıştı.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen sene Covid-19'un Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yapıldığını ve sızıntı sonucu dünyaya yayıldığını iddia etmişti. Çin ise, Trump'ın bu iddialarını reddetmişti.

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22/06/2021 08:49