Wuhan'da 4 vaka görüldü

Coronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinin bir bölgesinde 4 vaka görüldü. Sıfır kovid politikası sebebiyle, bölgede kısıtlamalara karar verildi. Bölge sakinlerininin de karantina süresi boyunca, evlerinden çıkmamaları gerektiği duyuruldu.

Wuhan’da 4 vaka çıktı, şehir kapatıldı

Sıfır Covid politikası izleyen Çin'in Wuhan kenti yeni bir kapanmayla karşı karşıya. 12 milyon nüfusu olan Wuhan’da yapılan rutin kontrollerde 2 vakaya rastlandı. Ardından bu kişilerle temaslı olan 2 kişide pozitife döndü. Bu 4 vaka yetkilileri alarma geçirdi.



Kentin, 1 milyon nüfuslu Ciangşia bölgesinde de kısıtlamalara gidildi.

Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

Çin'in vakaların önüne geçmek için uyguladığı "sıfır Covid stratejisi" zaman zaman tam kapanmalara neden oluyor. Bu nedenle tüm eğlence mekanları kapatılırken,tüm toplu taşımalar da durduruldu. Ciangşia halkından, 3 günlük karantina süresi boyunca bölgeyi terk etmemeleri ve evlerinden çıkmamaları gerektiği çağırısında bulunuldu.

Bazı şirketler, üretimin devam etmesi için, çalışanlarından eve gitmeleri yerine, teması en aza indirmek amacıyla iş yerlerinde kalmalarını istedi.

Vakaların çıkmasıyla Wuhan kentinde virüsün çıkış noktasını yakalamak amacıyla araştırmalar yapıldı. Bu araştırmaların verileri, virüsün yayılmaya başladığı yer olarak, Wuhan'daki hayvan pazarını işaret ediyor.

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28/07/2022 13:36