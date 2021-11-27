Voleybol Büyükler Liginde haftanın ardından
27/11/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar ile ikinci devre başladı. Voleybol büyük bayan ve erkekler kategorisi 3 devreli deplasmanlı lig usulune göre oynanan karşılaşmalarla dördüncü hafta geride kaldı.
Üçüncü Hafta Sonuçlar
Büyük Bayanlar
Vakıflar-Karpaz Gate Marina 1-3
Büyük Erkekler
Vakıflar-Karpaz Gate Marina 3-0
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Spor Akademisi 3-2
Program
1 Aralık Çarşamba
Büyük Bayanlar
Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Büyük Erkekler
Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mağusa Spor Akademisi-Vakıflar