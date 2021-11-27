Voleybol Büyükler Liginde haftanın ardından

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27/11/2021

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Voleybol Büyükler Liginde haftanın ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar ile ikinci devre başladı. Voleybol büyük bayan ve erkekler kategorisi 3 devreli deplasmanlı lig usulune göre oynanan karşılaşmalarla dördüncü hafta geride kaldı.   

Üçüncü Hafta Sonuçlar

Büyük Bayanlar

Vakıflar-Karpaz Gate Marina 1-3

Büyük Erkekler

Vakıflar-Karpaz Gate Marina 3-0

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Spor Akademisi 3-2 

Program

1 Aralık Çarşamba

Büyük Bayanlar

Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Büyük Erkekler

Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Mağusa Spor Akademisi-Vakıflar

27/11/2021 12:26
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TAGS: Voleybol Büyükler Liginde haftanın ardından
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