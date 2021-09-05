St. Hilarion en Hızlısı Denner – Topçu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Basel enerji,Near East Bank, Rinata Parts oils , Caldini , Genpower , LimasolOnline,Gopro ve Polaris'in de destekleri ile düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 2. yarışı 04 Eylül Cumartesi günü 11 aracın katılımıyla Boğaz – St. Hilarion ’da gerçekleşti. 11 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

2. Tırmanma, eşsiz dağ manzarası, güneşli hava eşliğinde pandemi koşullarına da uyularak, yarışmacı yakınlarının ve yarış severin destekleri ve takipleri ile saat 14.00’de başlayan yarışta, ekipler 2,5 km’lik Boğaz – St. Hilarion etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.

2. Tırmanma yarışında Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 0,369 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Berk Balkanlar – Taner Balkanlar, üçüncü ise Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi oldular. E4’de birinci Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ömer İlhan Sayar – Ümit Say ikilisi, üçüncü ise Kürşat Güdül oldu.Kadın pilotlar sıralamasında birinci Pilotlarda Gölgem Paşa ve Co Pilotlarda Çimen Biçentürk oldular.

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05/09/2021 14:59