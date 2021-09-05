Salah'tan tarihe geçecek talep

Transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapan Liverpool, yıldız futbolcu Mohamed Salah ile görüşmelerini sürdürüyor.



The Mirror'a göre, Salah yeni kontrat için Kırmızılar'dan büyük bir maaş artışı talep ediyor. Haberde Mısırlı futbolcunun İngiliz kulübünden haftalık 500 bin Sterlin istediği belirtildi.



Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Salah, Liverpool tarihinin en yüksek ücretli oyuncusu olacak. 29 yaşındaki Mısırlı yıldızın mevcut sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.



Liverpool daha önce Virgil van Dijk, Alisson, kaptan Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold ve Andy Robertson ile sözleşme yenilemişti.

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05/09/2021 15:49