Taciz zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Cinsel istismar suçundan tutuklanan Zanlı M.K. mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının 19-22 Kasım tarihleri arasında özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğun cinsel organını okşadığını, kalçalarını ellediğini söyledi.

Polis, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu üyesi ile çocuğun annesinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis çocuğun ifadesinin de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındığını belirtti.

Alınacak ifadeler olduğunu zanlının da ifadesinde suçunu itiraf edici beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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23/11/2021 17:45