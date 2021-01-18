Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan oldu!

Meclis Başkan Yardımcılığı’na CTP milletvekili Armağan Candan seçildi.

Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Candan’a 15 ret oyuna karşılık 30 kabul oyu verildi.

Oylamada 1 kişi de çekimser kalırken 2 kişi de boş oy attı.

Armağan Candan’ın özgeçmişi şöyle:

Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan 1975 yılında Girne’de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Güzelyurt’ta tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Candan, İngiltere’de Middlesex Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler masteri yaptı ve Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu’nda staj yaptı.

İş yaşamına İstanbul’daki İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Avrupa Birliği ve Kıbrıs Uzmanı olarak başlayan Candan, daha sonra Almanya’da özel sektörde devam etti.

2006 yılında Kıbrıs’a dönerek 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde Cumhurbaşkanlığı Avrupa Birliği İşleri Sorumlusu olarak görev yapan Candan, ardından Gönyeli Belediyesi’nde Dış ilişkiler ve AB projelerinde koordinatör olarak çalıştı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Güzelyurt Milletvekili seçilen Candan, Cumhuriyet Meclisi’nde Başkanlık Divanı Üyeliği, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Üyeliği ve AB Uyum Komitesi Başkanlığı yaptı. Candan, Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Parlamentosu’nda temsil eden heyette de yer aldı.

7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yeniden Güzelyurt Milletvekili seçilen Armağan Candan, AB Uyum Komitesi Başkanlığı’na devam etti ve Sayıştay Komitesi Üyeliği yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde temsil eden Candan, İngilizce biliyor.

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18/01/2021 17:57